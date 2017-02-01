Пескара — Фиорентина 1:2
Голы: Капрари, 15 – Тельо, 68, Тельо, 90+5

Пескара: Биссарри – Крешенци, Стендардо, Дьомбер, Бираги – Бруно – Дзампано (Бругман, 72), Бенали, Мемушай, Капрари (Кастанос, 80) – Баэбек (Черри, 75)

Фиорентина: Спортьелло – Томович (Кьеза, 45), Де Майо, Санчес – Тельо, Бадель (Кристофоро, 84), Весино, Оливера – Иличич, Валеро – Бабакар (Сальседо, 90+6)

Предупреждения: Бенали, Бираги, Дьомбер, Бруно – Томович, Весино, Бадель