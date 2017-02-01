В рамках перенесенного 19-го тура чемпионата Италии, Фиалки на последних секундах встречи сумели одержать верх над аутсайдером чемпионата Пескарой (2:1).
Кристиан Тельо, weloba.com
01 февраля 2017, 23:45
Пескара — Фиорентина 1:2
Голы: Капрари, 15 – Тельо, 68, Тельо, 90+5
Пескара: Биссарри – Крешенци, Стендардо, Дьомбер, Бираги – Бруно – Дзампано (Бругман, 72), Бенали, Мемушай, Капрари (Кастанос, 80) – Баэбек (Черри, 75)
Фиорентина: Спортьелло – Томович (Кьеза, 45), Де Майо, Санчес – Тельо, Бадель (Кристофоро, 84), Весино, Оливера – Иличич, Валеро – Бабакар (Сальседо, 90+6)
Предупреждения: Бенали, Бираги, Дьомбер, Бруно – Томович, Весино, Бадель