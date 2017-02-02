Благодаря реализованному пенальти Тотти под самый занавес встречи, Волки одолели Чезену в четвертьфинале Кубка Италии и вышли в следующий этап соревнований, где их оппонентом станет Лацио (2:1).
Игроки Ромы празднуют взятие ворот, twitter.com/officialasroma
02 февраля 2017, 00:07
Рома — Чезена 2:1
Голы: Джеко, 68, Тотти, 90+7 (пен.) – Гарритано, 73
Рома: Бекер – Рюдигер, Манолас, Жезус (Наингголан, 46) – Перес, Строотман, Паредес, Руи – Перотти (Джеко, 21), Эль Шаарави (Пальмиери, 82) – Тотти
Чезена: Аглиарди – Пертиконе, Регионе, Лиги – Бальцано, Коне, Витале, Лариби (Гарритано, 57), Рензетти – Кьяно (Кокко, 73), Родригес (Панико, 86)
Предупреждения: Манолас – Лариби, Родригес, Гарритано