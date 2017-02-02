Италия

Крайний полузащитник Аталанты Алехандро Гомес, отметил важность занимаемого места Бергамасков в турнирной таблице Серии А в контексте дальнейшего попадания команды в зону еврокубков.

Аталанта в текущем сезоне является одним из сюрпризов чемпионата — в активе подопечных Джан Пьеро Гасперини 39 набранных баллов после 22-х сыгранных туров, как итог — коллектив из Бергамо расположился на шестой строчке турнирной таблице в Серии А.

Одним из творцов успеха Аталанты является экс-футболист харьковского Металлиста Алехандро Гомес, который в нынешнем розыгрыше чемпионата, в 22-х встречах, сумел шесть раз поразить ворота своего оппонента.

"Это замечательно, когда ты чувствуешь привязанность к собственным поклонникам. Отныне, наши цели на сезон несколько изменились", сказал футболист в интервью итальянскому изданию Football Italia.

"Мы находимся в верхней части турнирной таблицы и хотим, чтобы в следующем сезоне, Аталанта выступала уже в Европе. Трансферное окно закрыто, поэтому мы надеемся, что новые игроки смогут быстро адаптироваться и привыкнуть к нашему стилю игры".

Также, Алехандро прокомментировал недавнее усиление своей команды в лице форварда Болоньи Антони Мунье, который отныне будет защищать цвета Бергамасков до конца текущего сезона.

"Мне очень нравится этот исполнитель. У него хороший дриблинг и отличная лева нога, чего нам так не хватало в текущем сезоне". Несмотря на то, что ему уже 29 лет, он, определенно, сможет внести в нашу игру некое разнообразие", — резюмировал игрок Аталанты.