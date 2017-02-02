Итальянская Сампдория прекратила сотрудничество с полузащитником Карлосом Карбонеро.
Карлос Карбонеро, sampdoria.it
02 февраля 2017, 07:44
Напомним, что 26-летний центрхав присоединился к блучеркьяти летом 2015 года на правах 2-летней аренды из уругвайского Феникса с опцией выкупа контракта игрока.
Однако, как сообщает официальный сайт Сампдории, клуб принял решение досрочно расторгнуть арендное соглашение Карбонеро.
На счету колумбийца в футболке блучеркьяти 15 матчей (3 ассиста), а в текущем сезоне он на поле не появлялся.