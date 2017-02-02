Италия

Итальянская Сампдория прекратила сотрудничество с полузащитником Карлосом Карбонеро.

Напомним, что 26-летний центрхав присоединился к блучеркьяти летом 2015 года на правах 2-летней аренды из уругвайского Феникса с опцией выкупа контракта игрока.

Однако, как сообщает официальный сайт Сампдории, клуб принял решение досрочно расторгнуть арендное соглашение Карбонеро.

На счету колумбийца в футболке блучеркьяти 15 матчей (3 ассиста), а в текущем сезоне он на поле не появлялся.