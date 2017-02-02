Италия

Несмотря на интерес Челси, защитник Шальке Сеад Колашинац близок к трансферу в Ювентус.

Контракт Колашинаца с Шальке истекает в конце сезона. Сеад не намерен продлевать соглашение.

В зимнее трансферное окно Ювентус пытался подписать боснийца, однако потерпел неудачу. По такому же пути чуть позже последовал и Челси.

Туринское издание Tuttosport сообщает, что Колашинац на следующей неделе прилетит в Турин для прохождения медосмотра.

В новой команде он будет бороться за место в основе с Алексом Сандро.

В нынешнем сезоне на счету Сеада 2 гола и 4 ассиста в 14 матчах Бундеслиги за Шальке.