Италия

Нападающий Ромы Франческо Тотти пока что не задумывался о том, стоит ли повесить бутсы на гвоздь по окончанию нынешней кампании.

Вчера Тотти реализовал пенальти в добавленное ко второму тайму время. Этот удар принес Роме победу 2:1 над Чезеной и выход в полуфинал Кубка Италии

"Я считаю, там был чистейший пенальти. Кевина Строотмана сбили", — заявил Тотти.

"Сегодня была важна только 1 вещь: победа. В полуфинале нас ожидает дерби против Лацио, так что мы постараемся произвести впечатление".

В конце прошлого сезона предполагалось, что нынешняя кампания станет для Тотти последней в роли игрока, после чего он перейдет на административную должность в клубе. Тем не менее, говорить об этом со стопроцентной уверенностью пока очень рано.

"Принял ли я решение о завершении карьеры? Сейчас не самое подходящее время говорить об этом. Я буду наслаждаться футболом следующих 2-3 месяца, а потом приму решение", — признался Тотти.

27 сентября Франческо Тотти исполнится 41 год.