Италия

Экс-нападающий Сампдории Антонио Кассано не переживает о возможном вынужденном завершении карьеры.

Сейчас 35-летний Кассано находится в статусе свободного агента – он разорвал контракт с Сампдорией по обоюдному согласию сторон.

"Я кушаю все, как всегда делал, но нахожусь в хорошей форме", — заявил Кассано.

"Если какой-то вариант подвернется, я буду готов. Сейчас у меня нет предложений, возможно я дождусь подходящего момента. На данный момент поддерживаю форму с молодежной командой Сампдории. Я полностью расслаблен".

"Я нечасто выхожу на люди – предпочитаю оставаться домой с семьей. Я бы хотел привнести много энтузиазма во свою следующую команду. Если же ничего не получится, то стану нянькой и агентом жены!"

Жена Кассано, Каролина Марсиалис – профессиональный игрок в водное поло.