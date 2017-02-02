Италия

Защитник Мартин Касерес близок к тому, чтобы стать игроком россо-нери.

Как информирует издание Sky Sport Italia, сегодня 29-летний бек встретился с вице-президентом Милана Адриано Галлиани и договорился о 4-месячном контракте, согласно которому получит 400 тысяч евро.

Сообщается, что завтра Касерес пройдет медицинское обследование и подпишет соглашение с россо-нери.

Также стало известно, что стороны договорились о возможности дополнительно продлить контракт еще на год.

В минувшем сезоне Касерес провел лишь 7 матчей во всех турнирах из-за повреждения крестообразных связок колена, после чего минувшим летом стал свободным агентом.