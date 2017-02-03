Италия

Полузащитник Наполи Амаду Диавара получит итальянское гражданство.

По данным издания Sky Sport Italia, тренер Скуадры Адзурры Джампьеро Вентура готов вызвать 19-летнего хавбека в состав национальной команды.

Диавара сейчас занялся получением итальянского гражданства, в чем ему содействует местная Федерация футбола.

Игрок родился в Гвинее, но не выступал ни за одну из юношеских или молодежных сборных, а в Италию переехал в феврале 2015 года, перейдя из Сан Марино Кальчо в Болонью.

Минувшим летом Диавара перебрался в Наполи за 14,5 миллионов евро, проведя с тех пор 16 матчей во всех турнирах в составе Партенопеи.