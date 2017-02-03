Италия

Защитник Удинезе Сильван Видмер восстановился после повреждения.

23-летний правый бек получил повреждение головы в поединке с Интером, который состоялся в начале января.

С тех пор Видмер на поле не появлялся, но вчера провел 45 минут в товарищеском матче.

Швейцарец сможет принять участие уже в поединке грядущего тура Серии А против Летающих осликов, но играть ему придется в защитной маске.

В текущем сезоне Видмер провел 13 матчей в Серии А и 1 поединок в Кубке Италии.