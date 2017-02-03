Защитник Удинезе Сильван Видмер восстановился после повреждения.
Сильван Видмер, AFP
03 февраля 2017, 07:59
23-летний правый бек получил повреждение головы в поединке с Интером, который состоялся в начале января.
С тех пор Видмер на поле не появлялся, но вчера провел 45 минут в товарищеском матче.
Швейцарец сможет принять участие уже в поединке грядущего тура Серии А против Летающих осликов, но играть ему придется в защитной маске.
В текущем сезоне Видмер провел 13 матчей в Серии А и 1 поединок в Кубке Италии.