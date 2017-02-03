Италия

В следующее трансферное окно нерадзурри намерены усилиться нападающим Цзянсу Сунин Роджером Мартинесом.

По данным итальянского издания Calciomercato, 22-летний форвард может отправиться в Интер на правах бесплатной аренды, так как китайский клуб, как и нерадзурри, принадлежит Suning Group.

Мартинес перебрался в Цзянсу Сунин летом 2016 года из аргентинского Расинга за 9 миллионов евро.

С тех пор на его счету 12 матчей в чемпионате Китая и 10 забитых мячей.

Также Мартинес провел 7 поединков в составе сборной Колумбии и забил 1 гол.