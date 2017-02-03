Италия

В ближайшее время защитник Мартин Касерес станет игроком Милана.

Вчера вице-президент Милана Адриано Галлиани провел встречу с Касересом, на которой стороны договорились о сотрудничестве.

По сообщениям итальянских СМИ, в эти минуты 29-летний футболист проходит медицинское обследование.

В случае успешного исхода процедуры Мартин подпишет с клубом контракт.

Напомним, вторую часть прошлого сезона Касерес восстанавливался после повреждения крестообразных связок колена, а минувшим летом покинул Ювентус и стал свободным агентом.