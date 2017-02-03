Италия

В качестве замены нынешнему рулевому Паулу Соузы, руководство Фиалок желает видеть у себя в команде наставника Наполи Маурицио Сарри.

Перед началом сезона 2015/2016, руководство неаполитанцев решило пригласить в свою команды главного тренера Эмполи Маурицио Сарри. Взяв под собственное крыло Партенопеи, Сарри привел их ко второму месту в минувшем розыгрыше чемпионат Италии. В текущем сезоне Сарри со своими подопечными располагается пока на третьем месте, уступая два очка Роме и шесть туринскому Ювентусу.

По информации издания Football Italia, занимающая седьмое место Фиорентина, решила летом этого года попробовать переманить наставника Адзурри в собственные лавры. Ранее уже сообщалось о том, что руководство Фиалок ищет замену португальскому менеджеру.

По словам спортивного директора Фиорентины Панталео Корвино, клуб уже давненько следит за Сарри, называя к тому же того своим поклонником. Корвино считает, что последние результаты не соответствуют уровню Фиорентины, а потому, уже летом Соуза должен покинуть команду, а на его место придет другой специалист, желательно в лице Сарри.