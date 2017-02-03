Италия

Польский форвард итальянского Наполи Аркадиуш Милик таки сможет принять участие в скорой игре свой команды после полученной серьезной травмы.

Напомним, что 22-летний форвард Партенопеи не играл с начала октября прошлого года из-за травмы крестообразной связки колена, полученной в матче за сборную.

Через некоторое время, Милик перенес хирургическое вмешательство и в конце ноября уже приступил к работе с мячом.

Ранее уже сообщалось о том, что польского форварда Наполи Аркадиуша Милика могут задействовать в скорой игре с Болоньей, которая запланирована на четвертое февраля.

По информации итальянского портала Football Italia, Аркадиуша таки внесли в заявку команды на предстоящую встречу, которая будет проходить в рамках 23-го тура Серии А. Таким образом, после четырехмесячного отсутствия на поле, болельщики неаполитанцев все же смогу увидеть в игре своего бомбардира.

Полная заявка Наполи на матч с Болоньей выглядит следующим образом:

Вратари - Рейна, Рафаэл, Сепе;

Защитники - Альбиоль, Кирикеш, Гулам, Хисай, Кулибали, Максимович, Маджо, Стринич;

Полузащитники - Жоржиньо, Аллан, Диавара, Хамшик, Рог, Зьелински, Джаккерини;

Нападающие - Кальехон, Паволетти, Л.Инсинье, Мертенс, Милик.

На данный момент, Партенопеи занимают третью строчку в чемпионате, имея при этом в своем активе 45 набранных баллов.