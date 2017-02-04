Италия

Защитник Мартин Касерес может не стать игроком Милана, так как не достиг договоренности с клубом по размеру оклада.

С июля 2016 года Касерес является свободным агентом после того, как истек его контракт с Ювентусом.

Мартин прошел медобследование в Милане, который из-за травм потерял Маттиа Де Шильо, Давиде Калабрию и Луку Антонелли.

Calciomercato.it и Gazzamercato сообщают, что Касерес успешно прошел осмотр, однако не может договориться с клубом по зарплате. Поэтому переход находится на грани срыва.

Уругваец желает заработать полтора миллиона евро за 6 месяц в то время, как Милан готов заплатить максимум 700 тысяч – и это с учетом бонусов за проведенные матчи.

Ранее по финансовой причине у Касереса провалились переговоры с Кристал Пэлас.