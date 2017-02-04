Италия

Полузащитник Антонин Барак продолжит карьеру в Италии.

Как сообщает официальный сайт Удинезе, клуб официально оформил трансфер 22-летнего чеха.

Сообщается, что фактически Барак переберется в стан Зебр следующим летом, а до тех пор продолжит выступать в Славии на правах аренды.

В текущем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Также Барак успел дебютировать в составе национальной сборной Чехии в поединке с Данией, где сразу же отличился забитым мячом.