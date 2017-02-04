Италия

Хавбек Ромы Диего Перотти и защитник Жуан Жезус могут пропустить грядущий поединок Серии А с Фиалками.

28-летний полузащитник получил повреждение бедра в матче с Сампдорией, а у бразильца были обнаружены проблемы с мышцами.

Теперь оба игрока проходят восстановление, но пока неизвестно, смогут ли они сыграть с Фиорентиной.

В текущем сезоне Перотти провел 18 матчей в Серии А, забив 6 голов, а на счету Жезуса 11 поединков в чемпионате Италии.

Матч между Ромой и Фиорентиной состоится 7 февраля, в 21:45 по киевскому времени.