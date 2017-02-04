Италия

Тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Интером в Серии А.

"Завтра будет большой матч, участвовать в котором честь и для нас, и для соперника. И Ювентус, и Интер способны выиграть скудетто. К счастью нерадзурри неубедительно начали сезон, поэтому сейчас у нас есть преимущество в таблице, но по возможностям команды очень похожи", - начал алленаторе.

"У Интера серьезный атакующий потенциал, ведь Икарди, как и Игуаин, входит в когорту лучших форвардов не только Италии, а и всего мира. Завтра мы увидим игру очень высокого уровня, которая положительным образом характеризует итальянский футбол".

"Маркизио готов играть, но вполне нормально, что после столь серьезного повреждения ему сложно вступать в борьбу на поле".

"Барцальи сегодня не тренировался, так как утром у него была температура. Завтра мы посмотрим на его состояние", — резюмировал Аллегри.

Матч между Ювентусом и Интером состоится завтра, в 21:45 по киевскому времени.