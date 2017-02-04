Италия

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини заявил, что не стал бы выступать в составе нерадзурри ни при каких условиях.

"Могу ли я перейти в Интер? Об этом не может быть и речи. Болельщики Старой Синьоры любят меня, поскольку видят, как я предан команде. Ювентус для меня как семья", — начал центрбек.

"Поклонники соперника ненавидят меня, поскольку знают, что я могу нервировать игроков оппонента на поле. Хотя в последнее время Леонардо Бонуччи превосходит меня в этом", — добавил Кьеллини.

Напомним, что Кьеллини является воспитанником Ливорно, а в Ювентусе выступает с 2005 года, проведя в общей сложности 417 матчей в футболке Старой Синьоры и забив 33 гола.