Италия

Милан все еще рассчитывает убедить защитника Мартина Касереса подписать контракт с клубом.

Напомним, с лета прошлого года Касерес является свободным агентом. Его последним клубом был туринский Ювентус.

Вчера уругвайский защитник прошел медицинское обследование в Милане и ожидалось, что в ближайшее время клуб объявит о его подписании, однако сегодня стало известно, что стороны не могут договориться о финансовых условиях.

Сообщалось, что 29-летний игрок желает заработать за 6 месяцев полтора миллиона евро, тогда как Милан готов заплатить максимум 700 тысяч с учетом бонусов.

Как информирует SportItalia, Милан сделал Касересу последнее предложение. Сейчас россо-нери предлагают игроку за полгода 250 000 евро, а также по 30 000 за каждый проведенный поединок.

Также отмечается, что Касерес ведет переговоры с Кристал Пэлас.