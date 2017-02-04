Италия

Подопечные Маурицио Сарри поиздевались над Болоньей, отгрузив в ворота соперника семь мячей, на что Фелсинеи ответили всего одним точным ударом (7:1).

Наполи приехал в Болонью очень злым – в минувший уик-энд Партенопеи упустили возможность догнать Рому, сыграв дома вничью с Палермо. Всю свою злость и агрессию подопечные Маурицио Сарри начали выплескивать со стартового свистка: уже к шестой минуте встречи Болонья пропустила дважды. Счет открыл Марек Хамшик точным ударом головой, а удвоил преимущество южан Лоренцо Инсинье, хладнокровно реализовав выход один на один.



Болонья постаралась отойти от шока, но безрезультатно – редкие удары игроков Фелсинеи никакой опасности не несли. Игра немного успокоилась, после чего пришла пятиминутка имени Кальехона. Сначала Хосе мог оформить разгром соперника, но мяч после его удара пролетел рядом со штангой ворот соперника. Затем испанец сыграл рукой в собственной штрафной – судья назначил одиннадцатиметровый, но Рейна справился с ударом Дестро. И, наконец, Кальехон оставил свою команду в меньшинстве, грубо сыграв против Надя. И это все в течение пять минут.



Впрочем, вскоре Давиде Масса уравнял составы играющих сторон. Адам Масина с помощью нарушений правил остановил выход Мертенса один на один с Миранте – фол последней надежды и красная карточка для защитника хозяев. Сам Дрис Мертенс и исполнил штрафной с двадцати метров – мяч залетел точно в девятку ворот. 0:3.



В следующей атаке подопечные Роберто Донадони отквитали один гол – это Василис Торосидис оказался первым на подборе, но под конец тайма пропустили еще раз. Петр Зьелински вывел Мертенса тет-а-тет с кипером Болоньи, и бельгиец своим шансом воспользовался. 1:4 по итогам первого тайма.



Вторая половина встречи оказалась менее яркой и насыщенной, но неаполитанцы продолжили издеваться над своим соперником. Главным действующим лицом стал Марек Хамшик – капитан Наполи оформил хет-трик двумя эффектными и красивыми ударами из-за пределов штрафной заставил Антонио Миранте запомнить этот вечер до конца жизни. И, напоследок, Дрис Мертенс забил свой третий мяч в игре и возглавил гонку капоканноньере с 16 точными ударами.

7:1 – Партенопеи уничтожают Болонью и как минимум до вторника обгоняют Рому в борьбе за второе место.

Football.ua

Болонья — Наполи 1:7

Голы: Торосидис, 36 — Хамшик, 4, 70, 74, Инсинье, 6, Мертенс, 33, 43, 90

Болонья: Миранте (Да Коста, 80) — Торосидис, Ойконому, Майетта, Масина — Дземаили, Пулгар, Надь — Риццо (Верди, 46), Дестро (Петкович, 68), Крейчи

Наполи: Рейна — Хисай, Альбиоль, Максимович, Гулам — Зьелински (Джаккерини, 73), Диавара (Аллан, 62), Хамшик — Кальехон, Мертенс, Инсинье (Рог, 80)

Предупреждения: Пулгар, Майетта — Диавара, Кальехон, Хисай

Удаления: Масина, 32 — Кальехон, 26

На 25-й минуте Маттиа Дестро не реализовал пенальти (вратарь).