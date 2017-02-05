Италия

Главный тренер Наполи Маурицио Сарри уверен, что команде еще предстоит над многим поработать, чтобы стать лучше.

Вчера Наполи разгромил Болонью 7:1.

"Мы забили много голов, к тому же, в последних 12 матчах Наполи одержал 10 побед при 2 ничьих. Поэтому мы должны концентрироваться только на происходящем, игнорируя другие результаты", — заявил Сарри.

"После таких игр, как с Болоньей, ощущаешь небольшую злость – ведь мы, вероятно, создали тут меньше моментов, чем во встрече с Палермо. Но тогда мы забили 1 мяч, а тут – 7".

"Конечно же, мы не безгрешны, ведь пропускаем слишком много ненужных голов".

После 23 сыгранных матчей Наполи занимает 2-е место в Серии А, однако по итогам тура его может обойти Рома.