Италия

Нападающий Антонио Кассано жалеет о том, что в свое время перешел в Реал.

Кассано в 2006 году перешел в Реал, но заиграть там не сумел. После этого он отправился в Сампдорию. Напомним также, что в Мадриде у Кассано не сложились отношения с Фабио Капелло, тренировавшим Сливочных.

"Моя самая большая ошибка – полтора года в Реале. Я сделал всё и даже больше, чтобы уничтожить это время", — цитирует Кассано Marca.

"Очень сожалею об этом. Моя мать не была счастлива в Мадриде, и я очень хотел вернуться домой".

"Была возможность играть за Ювентус в Серии B, но я решил перейти в Сампдорию".

"Если бы я слушал советы Франческо Тотти хотя бы в 10% случаев, то у меня была бы совсем другая карьера. Возможно, я бы остался в Роме, но я решил сделать по-другому и проиграл", — признался итальянец.

Напомним, что сейчас 35-летний Кассано находится в статусе свободного агента – он разорвал контракт с Сампдорией по обоюдному согласию сторон.