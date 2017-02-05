Благодаря расточительности игроков россонери и опыту Фабио Квальяреллы Сампдория сумела увезти из Милана 3 очка.
Автор победного гола Луис Муриэль, Getty Images
05 февраля 2017, 15:26
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Милан – Сампдория 0:1
Гол: Муриэль, 70
Милан: Доннарумма – Куцка, Сапата, Палетта, Романьоли – Бертолаччи (Окампос, 79), Соса, Пашалич (Абате, 72), Сусо, Деулофеу – Бакка (Лападула, 72)
Сампдория: Вивиано – Бережински, Сильвестре, Скриниар, Реджини – Линетти, Торрейра, Прат — Бруну Фернандеш (Джуричич, 54) – Квальярелла (Шик, 71), Муриэль (Альварес, 80)
Предупреждения: Линетти, 28, Джуричич, 90+4 – Бакка, 45, Сусо, 61, Куцка, 63.
Удаление: Соса, 90