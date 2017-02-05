Италия

Защитник Ювентуса Андреа Барцальи отправился домой из-за симптомов гриппа.

23-летний полузащитник в этом сезоне сыграл во всех турнирах 20 матчей и забил 6 голов.

Барцальи исключен из заявки Юве и отправлен домой лечиться от простуды.

У ветерана в последние дни наблюдалась температура. Вчера и сегодня Барцальи не тренировался.

На счету Барцальи в текущем чемпионате сыграл 14 матчей.

Ожидается, что Ювентус сыграет в 4 защитника против Интера сегодня в 21:45.