Защитник Ювентуса Андреа Барцальи отправился домой из-за симптомов гриппа.
Андреа Барцальи, juventus.com
05 февраля 2017, 15:53
23-летний полузащитник в этом сезоне сыграл во всех турнирах 20 матчей и забил 6 голов.
Барцальи исключен из заявки Юве и отправлен домой лечиться от простуды.
У ветерана в последние дни наблюдалась температура. Вчера и сегодня Барцальи не тренировался.
На счету Барцальи в текущем чемпионате сыграл 14 матчей.
Ожидается, что Ювентус сыграет в 4 защитника против Интера сегодня в 21:45.