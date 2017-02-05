В матче аутсайдеров Серии А сильнее оказались игроки Палермо (победа 1:0 над Кротоне).
Илья Несторовски, palermocalcio.it
05 февраля 2017, 20:57
Палермо — Кротоне 1:0
Гол: Несторовски, 27
Палермо: Посавец — Рисполи, Сионек, Анджелкович (Шунич, 87), Пеццела — Энрике, Яяло, Чочев — Эмбало, Несторовски (Балог, 90+2), Трайковски (Силва, 74)
Кротоне: Кордза — Рози, Чеккерини, Феррари, Мартелла — Налини (Капецци, 69), Барберис, Кризетиг, Стоян (Сими, 84) — Тротта (Котник, 59), Фальчинелли
Предупреждения: Сионек, Рисполи — Кризетиг, Барберис, Стоян
Удаление: Кризетиг, 79