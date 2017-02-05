Палермо — Кротоне 1:0
Гол: Несторовски, 27

Палермо: Посавец — Рисполи, Сионек, Анджелкович (Шунич, 87), Пеццела — Энрике, Яяло, Чочев — Эмбало, Несторовски (Балог, 90+2), Трайковски (Силва, 74)

Кротоне: Кордза — Рози, Чеккерини, Феррари, Мартелла — Налини (Капецци, 69), Барберис, Кризетиг, Стоян (Сими, 84) — Тротта (Котник, 59), Фальчинелли

Предупреждения: Сионек, Рисполи — Кризетиг, Барберис, Стоян

Удаление: Кризетиг, 79