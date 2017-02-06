Италия

Наставник нерадзурри Стефано Пьоли поделился своими впечатлениями от вчерашней встречи с Ювентусом в Дерби Италии.

Вчера, в рамках центрального поединка 23-го тура Серии А, туринский Ювентус одержал верх над миланским Интером в Дерби Италии (1:0). Данная осечка, позволила нерадзурии обогнать себя в турнирной таблице Лацио и сравняться по зачетным баллам с Аталантой — теперь, в активе Интера и Бергмасков по 42 набранных пункта, и как итог — пятое и шестое место в турнирной таблице текущего розыгрыша чемпионата Италии.

Наставник гостей Стефано Пьоли дал свой комментарий по поводу данной встречи, отметив при этом не самую лучшую работу главного арбитра поединка Николы Риццоли.

"Мы должны были пробивать в ворота Ювентуса два пенальти, так как в тех эпизодах были явные нарушения на наших игроках", — сказал менеджер Интера изданию Football Italia.

"В первой половине встречи у нас были возможности вблизи ворот Ювентуса, которые должны были назначаться ударами с одинадцатиметровой отметки. Также имело место быть и напряжение после финального свистка в виду получения красной карточки Перишичу".

"Тем не менее, это была интересная игра с двумя командами, которые упорно сражались и старались при этом отдать все свои силы на поле. Не так-то просто забить в ворота Ювентуса, да еще и на его поле".

"Для того, чтобы стать действительно отличной командой, мы должны заботиться даже о мельчайших деталях. Эта игра показала нам, что у нас хороший коллектив и мы находимся на верном пути", — резюмировал наставник нерадзурри.

Что касается Ювентуса, то Старая Синьора набрала свои очередные три очка в чемпионате, позволившие команде Аллегри продолжать уверенно возглавлять турнирную таблицу Серии А — в активе бьянко-нери 57 баллов, что на девять пунктов больше, нежели у их ближайшего преследователя в лице Наполи.