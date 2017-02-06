Италия

Главный тренер туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри поделился своими впечатлениями от вчерашней игры с Интером.

Напомним, что вчера действующий чемпион Италии Ювентус добыл минимальную победу в Дерби Италии против Интера. Единственный мяч в игре был забит под занавес первой половины встречи, его автором является колумбийский футболист Старой Синьоры Хуан Куадрадо.

Главный тренер бьянко-нери Массимилиано Аллегри отметил, что вчерашняя встреча была похожа на поединок 1/2 финала Лиги Чемпионов, ведь на поле домашней арены Юве встретились по-настоящему два высококлассных коллектива.

"Это был матч очень высокого качества, достойный полуфинала Лиги Чемпионов, как с точки зрения таланта футболистов, так и общей производительности", — отметил Аллегри в комментарии изданию Sky Sport Italia.

"Время от времени мы были не слишком организованны, но тем не менее, мы создали несколько шансов для взятия ворот, а затем и сумели реализовать один из них. Мы должны отдать должное Интеру, так как демонстрировали очень хороший футбол, и у них были моменты для того, чтобы огорчить нашего голкипера".

"К счастью для нас, Интер не достаточно хорошо начал текущий сезон. Сложись для нерадзурри все несколько иначе, и они были бы реальными претендентами на чемпионство", — резюмировал наставник Ювентуса.

После этого поединка, Старая Синьора набрала свои очередные три очка в чемпионате, позволившие команде Аллегри продолжать уверенно возглавлять турнирную таблицу Серии А — в активе бьянко-нери 57 баллов, что на девять пунктов больше, нежели у их ближайшего преследователя в лице Наполи.