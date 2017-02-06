Италия

Полузащитник Ромы Алессандро Флоренци может вернуться в строй спустя менее 4 месяцев после разрыва крестообразных связок колена.

Флоренци был унесен с поля на носилках в матче Ромы против Сассуоло в конце октября. У полузащитника диагностировали разрыв крестообразных связок колена.

Однако спустя менее четырех месяцев Алессандро может вернуться на поле. Corriere dello Sport утверждает, что Сандро примет участие в матче молодежной команды клуба против Кротоне 18 февраля, а 23 числа этого месяца он уже должен вернуться в главную команду на игру с Вильярреалом в Лиге Европы.

Стоит отметить, что Флоренци оперировал тот же доктор, что и Аркадиуша Милика. Поляк в субботу был уже на скамейке запасных Наполи, спустя лишь 4 месяца после такой же травмы.