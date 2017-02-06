Италия

Египетский полузащитник Мохамед Салах еще не вернется в расположение Ромы к матчу с Фиорентиной, а защитник Томас Вермален получил очередное повреждение.

Салах только вчера завершил свои выступления на Кубке африканских наций. Мохамед стал серебряным призером турнира в составе сборной Египта.

По информации Corriere dello Sport, Мохамед не вернется к тренировкам раньше среды.

Главный тренер Ромы Лучано Спаллетти во встрече с Фиорентиной вряд ли сможет рассчитывать и на защитника Томаса Вермалена – бельгиец получил очередное повреждение.

Томас уже не менее пяти раз "вылетал" из обоймы Волков из-за различных повреждений с тех пор, как перешел из Барселоны на правах аренды.

На этот раз у Вермалена, предположительно, проблемы с рукой. Таким образом, Роме придется рассчитывать на услуги Костаса Маноласа, Федерико Фасио и Антонио Рюдигера.

Матч между Ромой и Фиорентиной начнется завтра в 21.45 по киевскому времени.