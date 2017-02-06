Италия

Полузащитник Фиорентины Риккардо Сапонара и форвард команды Никола Калинич не помогут своей команде в ближайшем матче.

Калинич получил повреждение колена в игре с Дженоа (3:3), которая состоялась 29 января. Сапонара, в свою очередь, залечивает травму лодыжки.

На сегодняшней пресс-конференции наставник Фиалок Паулу Соуза сообщил, что оба игрока пока что не готовы выйти на поле.

Таким образом, Сапонара и Калинич точно не помогут своей команды в завтрашнем матче против Ромы, который состоится в рамках 22-го тура Серии А.

Напомним, что Сапонара только в конце января перебрался в стан Фиорентины. Пока что 25-летний футболист не провел за новую команду ни одного матча.

Калинич в текущем сезоне сыграл за Фиорентину в 21-м матче в Серии А, забил 10 голов и отдал 2 ассиста.