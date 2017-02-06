Италия

Хавбек Ромы Диего Перотти не поможет своей команде в ближайшем матче, тогда как защитник команды Жуан Жезус может выйти на поле.

Перотти получил повреждение бедра в матче с Сампдорией, а у Жезуса были обнаружены проблемы с мышцами.

Из-за этого участие обоих игроков в завтрашнем матче против Фиорентины находилось под вопросом.

На предматчевой пресс-конференции наставник римлян Лучано Спаллетти упомянул обоих игроков.

"Перотти не сыграет против Фиорентины, а вот Жезус — готов", — сказал тренер.

Матч между Ромой и Фиорентиной состоится в рамках 22-го тура Серии А.