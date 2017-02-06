Италия

Полузащитник Аталанты Алехандро Гомес поделился планами на будущее.

"Прошло семь лет с тех пор, как я покинул Аргентину. Сейчас я нахожусь в хорошей форме и чувствую, что стал более совершенным футболистом. Я могу играть на нескольких позициях, ведь теперь у меня больше опыта", — начал бывший хавбек Металлиста.

"Мне звонили из Милана, а также я слышал об интересе к моей персоне со стороны Ромы. Сейчас я жду предложения от серьезного европейского клуба. Такова моя цель, а деньги — не главное. Сейчас мне 29 лет, поэтому посмотрим, что произойдет", — добавил Гомес.

В текущем сезоне на счету Гомеса 23 матча в Серии А и 8 точных ударов. Также аргентинец провел 2 поединка в Кубке Италии.