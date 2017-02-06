Италия

Нападающий Интера Мауро Икарди и полузащитник Иван Перишич могут получить помощь от менеджмента своего клуба.

Напомним, что Перишич был удален на 5-й компенсированной минуте встречи с Ювентусом (0:1), так как "неоднократно произносил неуважительные выражения" по отношению к арбитру встречи Николе Риццоли. Хорвата дисквалифицировали на 2 матча.

Икарди доиграл матч со Старой Синьорой до конца, но постфактум получил аналогичный "бан", а также 10 тысяч евро штрафа за оскорбительные выражения и жесты в адрес рефери. Кроме того Мауро ударил мяч в направлении Риццоли, но не попал.

Интер подтвердил, что обжалует наказания своих ключевых футболистов.

Кроме того, менеджмент нерадзурри желает сначала прочитать отчет судьи Николы Риццоли, чтобы убедиться, стоит ли подавать жалобу.