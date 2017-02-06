Италия

Защитник Фиорентины Гонсало Родригес летом может перебраться в стан Волков.

По данным итальянского издания Leggo, в лице 32-летнего аргентинца Рома видит замену для центрбека Костаса Маноласа, который может уйти.

Сообщается, что римский клуб готов предложить Родригесу зарплату в размере 1,5 миллиона евро за сезон.

Напомним, ранее стало известно, что опытный защитник не может договориться с Фиорентиной о новом контракте.

Действующее соглашение Родригеса с Фиалками рассчитано до конца текущего сезона, поэтому сейчас игрок имеет право вести переговоры с другими клубами.

В нынешней кампании он провел 15 матчей в Серии А и 5 поединков в Лиге Европы.