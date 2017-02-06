Италия

Полузащитник Интера Роберто Гальярдини прокомментировал поражение своей команды в матче с Ювентусом (0:1).

"Мы не расстраиваемся, поскольку доказали, что можем на равных сражаться с лучшей командой Италии", — начал Гальярдини.

"Нам нужно было быть более сконцентрированными на воротах соперника. У нас были шансы отличиться, но мы ними не воспользовались. В том числе и я".

"Мы добыли 7 побед кряду в чемпионате и произвели отличное впечатление. Интер доказал, что может попасть в первую тройку", — добавил хавбек.

После 23-х туров в Серии А в активе Интера 42 очка и 5-е место. Нерадзурри отстают на 5 очков от Ромы, которая расположилась на 3-й строчке, но имеет игру в запасе.