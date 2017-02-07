Италия

Хавбек Ювентуса Миралем Пьянич отметил, что Зебры сейчас в отличной форме.

Ювентус на всех парах движется к своему шестому подряд Скудетто. Юве на 6 очков опережает Наполи и на 7 — Рому, идущих следом за лидерами.

"Мы находимся в отличной форме на данный момент. Играем в хороший футбол и нащупали тонкий баланс между тем, как забивать голы и обороняться", — цитирует Пьянича Goal.com.

"Интер усложнил нам жизнь, но игра дома всегда была нашим козырем. Мы редко оступаемся дома".

"Наша команда хорошо и качественно укомплектована. Благодаря этому, мы можем адаптировать состав под любого соперника".

"Самая важная часть сезона только начинается. Должны убедиться, что готовы к этому. Соперники всегда будут пытаться нас догнать и нам нельзя почивать на лаврах", — сказал босниец.