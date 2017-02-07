Италия

В стане россо-нери рассматривают кандидатуру Роберто Манчини на пост главного тренера.

По информации издания Corriere dello Sport, генеральный директор Милана Марко Фассоне и спортивный директор Массимо Мирабельи со следующего сезона хотят видеть во главе россо-нери 52-летнего итальянца.

Сообщается, что самого Манчини больше всего привлекает вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге, где он ранее тренировал Ман Сити.

Напомним, что Манчини покинул Интер минувшим летом, после чего отклонил предложение из Китая и на данный момент находится без работы.

После 22-х сыгранных матчей в Серии А Милан под руководством Монтеллы набрал 37 очков и занимает 8-е место, отставая от 3-й позиции, на которой расположилась Рома, на 10 пунктов.