Италия

Хавбек Ювентуса Марио Лемина вскоре может вернуться на поле.

23-летний хавбек травмировался во время подготовки к матчу с Гвинеей-Бисау (1:1) 18 января. Позже у него выявили отек кости. Были даже опасения, что африканец вылетит на 2 месяца.

Sky Italia сообщает, что Марио уже приступил к тренировкам.

Вполне возможно, что хав сможет сыграть уже в среду в матче против Кротоне.

В текущем сезоне Лемина провел 10 матчей в Серии А, 3 игры в Лиге чемпионов и поединок за Суперкубок Италии.