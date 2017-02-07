Италия

Несмотря на солидный отрыв от преследователей, наставник Старой Синьоры Массимилиано Аллегри не считает, что титул чемпиона Серии А у них уже в кармане.

В случае завтрашней виктории Ювентуса в выездном поединке против одного из аутсайдеров чемпионата Кротоне, бьянко-нери увеличат собственный отрыв от преследователей на семь пунктов (если только Рома переиграет Фиорентину, прим.).

Тем не менее, несмотря на столь внушительный запас в виде набранных баллов, главный тренер действующих чемпионов Италии не спешит заранее записывать собственный коллектив в триумфаторов Серии А.

"Нас ожидает тяжелейший поединок против достаточно крепкой команды", — так охарактеризовал Аллегри своего следующего оппонента Кротоне на предматчевой пресс-конференции.

"Мы должны еще преодолеть длинный путь в Серии А. Нам не хватает еще нескольких побед, повторюсь: на данный момент 86 пунктов будет недостаточно для того, чтобы стать чемпионами Италии".

Также, наставник бьянко-нери дал комментарий относительно новой тактики на которою перешли его подопечные в последних играх чемпионата.

"Я ожидал, что данная модель игры со схемой 4-2-3-1 принесет нам что-то новое. В итоге, так и оказалось — схема добавила нам уверенности и помогла еще больше в достижении и без того хороших результатов".

"Мы должны совершенствоваться с точки зрения нашей игры. Нужно жертвовать друг другом для достижения поставленных целей. Что я думаю по поводу скудетто... Давайте скажем так, я никогда не видел команд, способных выиграть чемпионат не прикладывая достаточных усилий и не принося себя в жертву".

"Вы можете выиграть одну игру или две, но чтобы быть стабильным в своих результатах, вам нужно иметь для этого определенный менталитет", — резюмировал наставник Ювентуса.