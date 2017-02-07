Италия

Наставник Милана Винченцо Монтелла дал свою оценку первым выступлениям Жерара Деулофеу в составе россо-нери.

Напомним, что в конце января руководство Милана официально объявило о том, что до конца сезона Жерар Деулофеу будет защищать цвета Дьяволов. Состав Милана испанский хавбек пополнил, перейдя из английского Эвертона.

Отметим, кто контракт испанца с Ирисками рассчитан до лета 2018 года.

Также в соглашении есть пункт, что Деулофеу может обратно выкупить Барселона, поскольку тот является ее воспитанником.

Новоиспеченный игрок Милана уже успел провести в футболке новой команды два матча, однако, как считает алленаторе россо-нери Винченцо Монтелла, Деулофеу следует прибавить в некоторый аспектах игры для дальнейшего развития карьеры.

"У него, определенно, есть задатки превратиться в одного из лучших футболистов", — сказал Монтелла в интервью клубному телеканалу.

"Он должен расти с точки зрения того, чтобы быть последовательным во время игры, и ему все-таки следует стать более решительным. Он может творить на поле несколько больше, и я убежден, что так оно и будет", — резюмировал наставник Милана.

На данный момент, Милан расположился на восьмой строчке чемпионата — в активе подопечных Монтеллы 37 набранных баллов после 22-х сыгранных туров.