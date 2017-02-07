Италия

Хорватский центрбек миланского Интера Марцело Брозович может пропустить больше месяца из-за повреждения, полученного в поединке с Ювентусом два дня назад.

Напомним, что позавчера нерадзурри уступили на выезде Ювентусу со счетом 0:1. Помимо отрицательного исхода встречи, Интер настигнуло еще одно печальное известие — как информирует официальный сайт Интера, центральный полузащитник команды Марцело Брозовичв том поединке сломал палец на правой ноге.

После детального осмотра выяснилось, что Брозович будет вне игры от четырех до шести месяцев. Таким образом, Марцело не поможет своей команде в противостояниях с Эмполи, Болоньей, Ромой, а также Кальяри.

В текущем сезоне Марцело Брозович провел в составе нерадзурри 20 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав четыре результативные передачи.