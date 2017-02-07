Италия

Россо-нери попытаются в следующее трансферное окно перехватить талантливого ивуарийского полузащитника Аталанты Франк Кессье из рук римской Ромы.

В текущем сезоне Франк Кессье является не только открытием Аталанты, но и пожалуй всего чемпионата Италии — в активе молодого ивуарийского исполнителя Бергамаски 18 поединков в Серии А и шесть забитых мячей.

На волне такой игры, топ-клубы Европы незамедлительно стали прощупывать почву относительно возможного приобретения Кессье в зимнее трансферное окно — сообщалось об интересе к Франку со стороны Эвертона, Челси, Тоттенхэма, а также Ливерпуля. Тем не менее, руководство Аталанты отвергло любые предложения по игроку в минувшее трансферное окно, стараясь таким образом удержать своего исполнителя хотя бы до лета.

Неделю назад, уже римская Рома пожелала видеть в своих рядах Кессье — сообщалось даже, что Франк в скором времени должен подписать с Волками личный контракт. Тем не менее, как сообщает Football Italia, Милан также желает приобрести таланта Аталанты, а посему, руководство россо-нери готово составить конкуренцию Волкам в приобретении игрока из Бергамо.

В скором времени Милан может перейти в руки к новым владельцам, как итог — уже сейчас Марко Фассоне и Массимилиано Мирабелли строят планы на будущее, куда, несомненно, входит и Кессье.

Интересен и тот факт, что Франк уже имеет прозвище — его называют "новым Туре".