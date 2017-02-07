Игроки римской команды не встретили должного сопротивления от Фиорентины и забили в ворота соперника четыре сухих мяча.
Эдин Джеко отметился дублем, asroma.com
07 февраля 2017, 23:36
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Рома — Фиорентина 4:0
Голы: Джеко, 39, 83, Фасио, 58, Строотман, 75
Рома: Щесны — Манолас, Фасио, Рюдигер — Перес, Де Росси (Паредес, 85), Строотман, Эмерсон — Наингголан (Гренье, 89), Эль Шаарави (Тотти, 80) — Джеко
Фиорентина: Тэтэрушану — Санчес, Родригес, Астори — Кьеза (Кристофоро, 78), Весино, Бадель, Оливера (Иличич, 63) — Борха Валеро, Бернардески — Бабакар
Предупреждения: Строотман, Де Росси — Санчес, Валеро, Родригес