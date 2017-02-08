Орлы намерены расстаться с нападающим Бальде Кейта в следующее трансферное окно.
Бальде Кейта, AFP
08 февраля 2017, 08:10
По данным итальянского издания La Gazzetta dello Sport, 21-летний форвард сообщил руководству римского клуба, что не будет продлевать контракт.
Отметим, что действующее соглашение Кейта с Лацио рассчитано до лета 2018 года.
Сообщается, что в данной ситуации Орлы будут стараться продать молодого сенегальца по окончанию сезона за 25 миллионов евро.
В текущем розыгрыше Серии А на счету Кейта 17 матчей и 6 забитых мячей.