Италия

Тренер Ромы Лучано Спаллетти прокомментировал победу своей команды в матче с Фиорентиной (4:0).

"Мы проводим большой сезон, как и Наполи с Ювентусом. Наша обязанность — верить до конца (в чемпионство, — прим.), так как впереди еще много матчей, которые могут преподнести сюрпризы", — начал алленаторе Волков.

"После 25-ти минут на старте матча мы показали отличное отношение и физически превзошли Фиорентину. Зная, что они сильны в работе с мячом, мы старались максимально часто вступать в силовые единоборства и регулярно выходили из них победителями".

"Джеко? Если бы в моменте с голом Эдин совершил ошибку, то все бы вновь начали его критиковать. Де Росси? Даниэле — пример настоящего романисты, который сочетает в себе опыт и талант. Наингголан? Радже порой не хватает техники, однако он компенсирует это мощью, стартовой скоростью и принятием правильных решений", — добавил Спаллетти.

После 23-х туров в Серии А в активе Ромы 50 очков и 2-е место. Волки отстают от Ювентуса на 4 очка, но у Старой Синьоры есть матч в запасе.