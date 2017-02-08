Италия

Наставник Фиалок Паулу Соуза поделился впечатлениями от поражения своей команды в поединке с Ромой (0:4).

"Команда выглядела хорошо в течение стартовых 25-ти минут, а Рома поддерживала высокий темп и действовала агрессивно на протяжении всей встречи", — начал португальский специалист.

"Следует отдать должное силе Ромы. Хотя нельзя отрицать, что мы не показали свой привычный уровень и не проявили необходимой агрессии".

"Я стараюсь работать с теми игроками, что у меня есть. Думаю, сегодня Бабакар провел один из лучших своих матчей с тех пор, как я здесь. Хочу похвалить его за скорость при работе с мячом и без него", — добавил Соуза.

После 23-х туров в чемпионате Италии Фиорентина имеет в своем активе 37 пунктов и занимает 8-ю позицию.