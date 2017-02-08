Италия

Победа в домашнем матче итальянской Серии А против Фиорентины (4:0) стала для Ромы рекордной.

Благодаря вчерашней виктории над Фиалками римляне продлили свою домашнюю победную серию в чемпионате до 14 матчей.

Таким образом подопечные Лучано Спаллетти превзошли предыдущее клубное достижение, которое держалось с 1930 года — в сезоне 1930/1931 Роме удалось выиграть в Серии А 13 домашних поединков кряду.

Стоит отметить, что текущая победная серия Волков длится с 20 апреля 2016 года, когда они на своем поле одолели Торино (3:2).

После 23 сыгранных туров текущего розыгрыша элитного дивизиона Италии Рома с 50 очками в активе расположилась на 2-й строчке турнирной таблицы, отставая от лидирующего Ювентуса на 4 зачетных балла. При этом, у Старой Синьоры есть одна игра в запасе.