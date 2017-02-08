Италия

Похоже, бразильский полузащитник Эрнанес, вскоре всё же переберется в Китай.

Сегодня в социальной сети Instagram Эрнанес заявил, что покидает Италию и сделал прощальное селфи в стране.

Ожидается, что вскоре он присоединится к Хэбэй Чайна Форчун, о чем ранее писали итальянские СМИ.

Напомним, что 31-летний плеймейкер присоединился к Старой Синьоры летом 2015 года, заключив 3-летний контракт.

В текущем сезоне Эрнанес отыграл за Ювентус во всех турнирах 13 матчей, отметившись одним забитым мячом.