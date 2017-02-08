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Кротоне — Ювентус 0:2
Голы: Манджукич, 61, Игуаин, 74

Кротоне: Кордаз — Рози, Чеккерини, Феррари, Месба – Сампиризи (Акости, 70), Барберис, Капецци, Стоян – Тонев (Тротта, 78), Фальчинелли (Сульич, 84)

Ювентус: Буффон – Алвес (Барцальи, 78), Ругани, Бонуччи, Асамоа – Хедира (Пьянич, 70), Ринкон – Пьяца (Стураро, 89), Дибала, Манджукич — Игуаин

Предупреждение: Бонуччи