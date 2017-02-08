Италия

Ювентус на выезде переиграл Кротоне

Благодаря двум мячам, забитым во второй половине встречи, Старая Синьора переиграла Кротоне и еще больше оторвалась в турнирной таблице от своих преследователей (2:0).

Манджукич забивает первый гол в матче, uefa.com

Отчет о мачте читайте позже на нашем сайте Кротоне — Ювентус 0:2

Голы: Манджукич, 61, Игуаин, 74 Кротоне: Кордаз — Рози, Чеккерини, Феррари, Месба – Сампиризи (Акости, 70), Барберис, Капецци, Стоян – Тонев (Тротта, 78), Фальчинелли (Сульич, 84) Ювентус: Буффон – Алвес (Барцальи, 78), Ругани, Бонуччи, Асамоа – Хедира (Пьянич, 70), Ринкон – Пьяца (Стураро, 89), Дибала, Манджукич — Игуаин Предупреждение: Бонуччи